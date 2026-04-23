Presentan iniciativa para prevenir trata de menores en Puebla

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala y el diputado Elías Lozada Ortega presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con la finalidad de establecer que las autoridades estatales y municipales deberán prevenir y combatir la trata de personas mediante políticas públicas, programas educativos, campañas de información y concientización, con miras a prevenir y combatir la trata de personas.

Así como garantizar la protección inmediata y la restitución integral de los derechos de las víctimas. Brindar atención integral, incluyendo asistencia jurídica, psicológica y social.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, para su estudio y resolución correspondiente.

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