Exhortan a impulsar educación financiera en Casas Carmen Serdán

La Comisión Permanente del Congreso aprobó el acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, ambas del Estado, implementen capacitaciones de educación financiera al interior de las Casas Carmen Serdán, para incentivar la independencia económica, fortalecer la autonomía y promover la igualdad de oportunidades en beneficio de las mujeres usuarias.

Asimismo, las y los integrantes del órgano colegiado avalaron un acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de las Mujeres para que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado y en el ámbito de su respectiva competencia, realicen campañas de difusión y capacitación para fomentar las nuevas masculinidades, promover la igualdad sustantiva y reducir la desigualdad entre géneros.

Como parte de la sesión, también se aprobó el acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado a que promuevan la capacitación y profesionalización de su personal dentro del horario laboral, con el fin de eficientar la prestación de los servicios sin afectar los derechos laborales de los y las trabajadoras.

De igual forma, las y los diputados aprobaron el acuerdo por el que se exhorta al Honorable Congreso de la Unión para que, en el ámbito de su competencia y en atención a los principios constitucionales de igualdad, no discriminación, accesibilidad universal y trabajo, valoren la factibilidad de reformar la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables, con el fin de promover y garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

Lo anterior, considerando para el efecto las figuras de preparador laboral; sistemas de certificación, capacitación, profesionalización y acompañamiento; agencias de colocación especializadas; mecanismos de accesibilidad y ajustes razonables; así como cuotas laborales en favor de este sector.

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