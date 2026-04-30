Juan Manuel Alonso destaca impulso a empleos en Texmelucan

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, en coordinación con el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, presidido por Juan Manuel Alonso, continúa fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía a través de la Jornada de Atención Ciudadana Por Amor a Puebla, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del estado.

El edil Juan Manuel Alonso destacó que esta jornada promueve el desarrollo económico mediante la vinculación de ofertas laborales para la población y la generación de capital humano para los empleadores.

Por su parte, Víctor Gabriel Chedraui, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, precisó que este encuentro brinda a la ciudadanía herramientas para fortalecer sus negocios, acceder a un empleo formal, conocer y ejercer sus derechos laborales, así como mejorar sus oportunidades de ingreso y crecimiento económico.

En tanto, el director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), Alfonso Aguirre González, anunció que el Centro de Capacitación y Adiestramiento de Operadores de Transporte de Carga en la unidad Texmelucan permitirá generar empleos a nivel nacional y capacitar a futuras generaciones.

Durante la jornada se ofrecieron servicios como bolsa de trabajo, y se atendieron 228 solicitudes para la obtención del distintivo Marca Puebla Cinco de Mayo, orientación para la formalización de emprendimientos, asesoría laboral, acceso al Programa de Apoyo al Empleo y financiamientos para MIPyMES.

La jornada contó con la participación de Dafne Gaspar Santamaría, Subsecretaria de Fomento Empresarial; Mónica Barrientos Sánchez, Subsecretaria de Industria y Comercio; Denisse Ramírez Luna, Procuradora de la Defensa del Trabajo; René Luna Hernández, Director Jurídico del Centro de Conciliación Laboral; Iris Moreno Roldán, Directora de ICATEP unidad Texmelucan; y Sabas López Rico, Presidente de CANACO SERVyTUR Texmelucan, así como funcionarios municipales.

El Gobierno estatal y municipal refrendan su compromiso de acercar servicios, generar oportunidades y fortalecer el desarrollo económico local, contribuyendo a la construcción de un entorno más próspero e incluyente.

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