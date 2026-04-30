FGE inicia seis carpetas por amenazas del reto viral “tiroteo mañana”

La Fiscalía de Puebla inició seis carpetas de investigación por amenazas derivadas del reto viral denominado “tiroteo mañana”, de las cuales cinco se realizaron en escuelas y una en el Hospital del Sur.

Así lo informó el fiscal de Investigación Metropolitana, José Luis Hernández González, quien explicó que de resultar responsables de los hechos menores de edad estos serían sancionados conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Indicó que las denuncias son por el delito de amenazas, ya que con las pintas realizadas en sanitarios alteraron el orden público y provocaron la activación de protocolos de emergencia y de seguridad.

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Detalló que las sanciones para los menores podrían ir desde amonestaciones hasta el internamiento, dependiendo de la gravedad; además que sus tutores deberán garantizar su comparecencia y acompañarlo en el proceso de integración y cumplimiento de las medidas que se le impongan.

“Hay seis denuncias, de cada caso hay una denuncia, en lo que respecta a menores competen a la Fiscalía de Derechos Humanos y en la del hospital a la Fiscalía de Investigación Metropolitana”, expresó.

Hernández González reveló que la amenaza en Hospital General del Sur, ubicado en Puebla capital, se registró el 22 de abril.

Mientras que las amenazas de tiroteo se reportaron en el CBTis de Atlixco, en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch) en Puebla; en la Escuela Secundaria “Máximo Ávila Camacho” de Huejotzingo, así como en instituciones de Huauchinango y San Martín Texmelucan.

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