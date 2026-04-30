Presentarán denuncia por quema de patrulla en bloqueo de la México-Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla presentará una denuncia contra quien resulte responsable de la quema de una patrulla de la Policía Estatal durante el bloqueo de la autopista México-Puebla por la presunta desaparición de Jimena N., que resultó ser falsa.

Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, quien aseguró que tras el reporte se activó un operativo conjunto de búsqueda en el que participaron la Guardia Nacional, la Marina, Sedena, Policía Estatal y autoridades de Gobernación.

Indicó que durante varias horas un grupo de personas bloqueó la vialidad y durante la madrugada del miércoles incendiaron una patrulla estatal.

🗣️ @SSPGobPue presentará una denuncia por la quema de una patrulla por personas que denunciaban la desaparición de Jimena "N", quien esta mañana apareció "san y salva" en su hogar.



El vicealmirante Francisco Sánchez consideró que se trató de una fachada para desestabilizar la… pic.twitter.com/WWjMeXJwnA — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 29, 2026

Por ello, adelantó que se presentará una denuncia contra quien resulte responsable, pues subrayó que no se permitirán actos de violencia ni ataques a la autoridad mientras realizan sus labores, al señalar que Jimena N., de 27 años fue hallada a salvo en su propio domicilio, sin dar más detalles.

El vicealmirante lamentó que este tipo de reportes se hayan vuelto recurrentes, incluso señaló que algunas organizaciones utilizan las presuntas desapariciones de personas como pretexto para generar caos y desestabilizar la paz social.

En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar este tipo de acciones para exigir justicia y reiteró que la dependencia continuará coordinando esfuerzos para garantizar la seguridad, pero resaltó que se procederá legalmente contra los responsables de los actos vandálicos.

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