Roban ataúd con cadáver durante velorio en Chilchotla

Un grupo de personas robó el ataúd con el cadáver de una mujer de nombre Angelina, en la sección primera del municipio de Chilchotla, en pleno velorio, situación que causó enojo e indignación entre los familiares.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes 28 de abril, cuando las personas se dijeron “dueñas” del cuerpo y lo subieron a una camioneta. Sin embargo, la mañana del miércoles 29 de abril, el ataúd con el cuerpo de la mujer, de aproximadamente 40 años, fue devuelto a la vivienda de donde fue sacado.

Familiares de Vidal “N”, esposo de la hoy occisa, usaron redes sociales para denunciar que la familia de Angelina había robado el cadáver y se lo había llevado sin ningún tipo de medida sanitaria.

Acusaron al grupo de personas de irrumpir de manera violenta en el velorio, sin ninguna cortesía, asegurando que a ellos les correspondía darle cristiana sepultura a la mujer.

Después de 10 horas y de realizar un velorio alterno, los responsables decidieron regresar el cadáver a la casa donde la mujer vivió sus últimos cinco años al lado de su esposo.

Ante esta situación, no se reportaron personas detenidas y tampoco existe una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

Cabe señalar que en el panteón les negaron una tumba, ya que no contaban con el acta de defunción correspondiente.

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