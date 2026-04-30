UDLAP celebra Feria de Innovación y Creatividad de Mercadotecnia

La Universidad de las Américas Puebla celebró la trigésima edición de la Feria de Innovación y Creatividad, espacio en donde los estudiantes de la Licenciatura en Mercadotecnia de la UDLAP presentan ideas únicas, y donde las marcas más reconocidas del país han visto proyectos que en un futuro revolucionarán el ámbito del marketing en México.

Año con año, el Departamento de Mercadotecnia de la UDLAP impulsa a sus estudiantes para desarrollar proyectos apegados a un producto y hacia el final de cada semestre se encarga de organizar un evento de presentación de estos, a fin de que estudiantes de otras licenciaturas, autoridades universitarias y de la empresa elegida conozcan las ideas elaboradas bajo el nombre de Feria de Innovación y Creatividad.

Para el semestre de Primavera 2026 el producto elegido fue Halls, un caramelo de la empresa Mondelez a quien el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, le agradeció por sus facilidades y la oportunidad para los estudiantes de trabajar con una marca tan reconocida a nivel nacional, lo cual impuso un enorme reto de diseñar, pensar e innovar ideas que hablan de la magnitud académica que reciben los estudiantes. “Este evento manda el mensaje de que la universidad tiene gran calidad en su programa de Mercadotecnia y sin duda, el tener excelentes profesores y excelentes facilidades tecnológicas habla de la eficacia con que estamos capacitando y seleccionando estudiantes en la disciplina”, expresó el rector de la UDLAP durante la inauguración de la feria.

Por su parte, la Dra. Erika Galindo Bello, directora del Departamento de Mercadotecnia de la UDLAP, celebró que la Feria de Innovación y Creatividad haya llegado a 30 ediciones, porque representa el esfuerzo de una comunidad de apasionados del marketing que aprendió a pensar diferente y que el presentarse en la feria no solo es una exposición de ideas, es la oportunidad de ver el potencial de cada estudiante para provocar la conexión con el cliente, de crear valor y de transformar realidades. “Aquí la innovación no es un discurso, es práctica y eso representa un compromiso porque formamos mercadólogos con conciencia, profesionales que entienden que la creatividad no solo vende, también puede transformar comportamientos hacia un mundo más sostenible, ético y humano”, señaló la Dra. Galindo Bello.

Posterior a la inauguración, los estudiantes de Mercadotecnia presentaron sus proyectos a compañeros, autoridades universitarias y de Mondelez, así como a un jurado calificador que revisó a fondo cada idea presentada y premió a quienes consideraron los mejores proyectos de las categorías: Fundamentos de mercadotecnia, Comunicación integral de mercadotecnia e Innovación de productos.

Cabe resaltar que la Licenciatura en Mercadotecnia de la UDLAP ha sido reconocida como el programa número uno en México por el ranking de El Universal y que cuenta con la acreditación de AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business), que solo acredita a los mejores programas de negocios en el mundo y en el caso de la Universidad de las Américas Puebla, es por la trascendencia en sus laboratorios, uso de herramientas de IA para el análisis emocional, entornos de realidad virtual, simuladores, plataformas especializadas para análisis cualitativo y cuantitativo, trabajo con bases de datos reales, herramientas de inteligencia en mercados, metodologías globales, espacios diseñados para la colaboración, trabajo en equipo, aplicación práctica y la toma de decisiones estratégicas.

Para conocer más de la Licenciatura en Mercadotecnia de la Universidad de las Américas Puebla, visite el sitio www.udlap.mx/ofertaacademica/Mercadotecnia, donde podrá conocer el plan de estudios, más acreditaciones, profesores y solicitar más información.

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