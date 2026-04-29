Investigación coloca al juego como herramienta clave para niñez migrante

Desde la Maestría en Comunicación y Cambio Social de la IBERO Puebla, la Lic. Pilar Vélez Jiménez desarrolla una investigación que coloca al juego como una herramienta clave para comprender y acompañar a la niñez migrante en tránsito por México.

El estudio, titulado El juego como herramienta de comunicación de emociones y experiencias de la niñez en tránsito por México, tiene como objetivo visibilizar las vivencias de niñas y niños migrantes, un sector del que existe aún poca información sistematizada, pese a la complejidad de los contextos que enfrentan.

De acuerdo con la investigadora, el juego constituye un espacio donde las infancias no solo se expresan, sino que también toman decisiones, crean y se posicionan en el mundo. A través de actividades lúdicas, las niñas y los niños logran comunicar emociones, inquietudes, intereses y anhelos que difícilmente podrían expresar por otros medios.

Uno de los principales hallazgos de la investigación es la estrecha relación entre el juego y el arte. En estos espacios, explicó Vélez Jiménez, se integran prácticas como el canto, la danza y la creación, lo que permite a las infancias construir formas propias de narrar sus experiencias en contextos de movilidad y desplazamiento.

Asimismo, el estudio plantea que el juego puede entenderse como una forma de resistencia frente a las condiciones adversas que enfrentan durante el tránsito migratorio. En este sentido, las prácticas lúdicas no solo cumplen una función recreativa, sino que también se convierten en mecanismos de afrontamiento y reafirmación de la identidad.

La investigadora subrayó la importancia de generar estrategias de acompañamiento que reconozcan el valor del juego como herramienta comunicativa y de cuidado, contribuyendo a una comprensión más humana y sensible de las realidades que atraviesan las infancias migrantes.

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