Zacatlán realiza Día del Pueblito con más de 200 niñas y niños participantes

Este martes 28 de abril fue diferente, pues el Ayuntamiento de Zacatlán realizó el “Día del Pueblito”, un espacio para que niñas y niños tuvieran un acercamiento con las distintas dependencias del Gobierno Municipal, cuyos titulares a través de juegos y talleres, les explicaron cuáles son sus funciones y trabajo.

En este Día del Pueblito, participaron las estudiantes del CECADE, quienes hicieron peinados muy divertidos a las y los pequeños, además de que hicieron pintacaritas, el DIF municipal participó con la lotería gigante, así como el juego de la oca de las emociones.

La Coordinación de Cultura Física y Deporte realizó un circuito motriz. En tanto la Coordinación de Prevención del Delito impartió pláticas, además de que enseñó autocuidados a niñas y niños a través de juegos lúdicos.

Uno de los stand que más llamó la atención de los pequeñitos, fue el de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, donde también jugaron a la lotería, practicaron el uso de extintores, además de que disfrutaron de la unidad de bomberos.

De la misma forma, el stand de la Dirección de Medio Ambiente fue muy visitada con la elaboración de papalotes, les regalaron árboles frutales, jugaron al jenga ambiental, así como la elaboración de comedores para aves.

Finalmente, el Centro de Bienestar Animal hizo una convivencia con perritos y un taller de tenencia responsable de peluditos, además hizo un taller de 5 libertades de los seres sintientes.

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