Gobierno estatal consolida Obra Comunitaria con mil 500 mdp para 2026

Con una inversión de mil 500 millones de pesos para 2026, el Gobierno del Estado consolida el Programa de Obra Comunitaria como un modelo de participación directa que permite a la ciudadanía decidir, ejecutar y supervisar obras prioritarias en sus comunidades.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que este programa se construye a partir de diagnósticos en territorio y asambleas comunitarias, donde la población define las necesidades más urgentes. Subrayó que, alineado a los principios de la Cuarta Transformación y en coordinación con el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el esquema fortalece la transparencia y combate prácticas de corrupción al reducir intermediarios.

En su intervención, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que en Puebla la pobreza se redujo en 20 puntos porcentuales, al pasar de 63.4 a 43.4 por ciento entre 2023 y 2026, de acuerdo con el Informe Anual de Bienestar Federal. Precisó que en 2025 se realizaron más de 107 mil acciones mediante programas sociales, entre ellos Obra Comunitaria, con impacto en salud, vivienda y alimentación.

Por su parte, el subsecretario de Vivienda, José Luis Figueroa Ortiz, detalló que en 2025 se ejercieron 408 millones de pesos en seis programas prioritarios que beneficiaron a 113 municipios, con acciones como pisos y techos firmes, cuartos dormitorio y electrificación. Añadió que más de 90 mil personas fueron beneficiadas, lo que incluye familias de cuerpos de seguridad, con inversión estatal superior a 110 millones de pesos.

El coordinador general del Programa de Obra Comunitaria, Edgar Chumacero Hernández, destacó que en el ejercicio anterior se ejecutaron 4 mil 192 proyectos en los 217 municipios con una inversión de mil 48 millones de pesos, mientras que para 2026 se incrementa a mil 500 millones. Señaló que el programa contempla 12 vertientes que atienden infraestructura básica, espacios comunitarios y desarrollo social.

Finalmente, mediante enlaces en tiempo real con microrregiones de Puebla capital, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, coordinó la participación de la delegada de la Microrregión 17, Natalia Suárez del Real; del delegado de la Microrregión 20, Hugo Muñoz Huey; y del delegado de la Microrregión 10, Gafid Gachupín Erías, quienes informaron avances del Programa de Obra Comunitaria.

Detallaron acciones como la dignificación de la barda en la primaria Defensores de la República con una inversión de 101 mil 849 pesos, la ejecución de 309 acciones por 66 millones de pesos en la Microrregión 17 con 247 proyectos por más de 78.4 millones de pesos en la Microrregión 20, y 228 proyectos con inversión superior a 59 millones de pesos en la Microrregión 10, enfocados en infraestructura educativa, espacios deportivos y recuperación de áreas comunitarias.

Estas intervenciones evidencian la coordinación territorial, el impacto directo en colonias como San José Los Cerritos y el fortalecimiento del tejido social mediante la participación ciudadana, en congruencia con la política de bienestar impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que reafirma el compromiso del Gobierno del Estado de escuchar y atender de manera cercana a las y los poblanos.

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