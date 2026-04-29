Exhortan a municipios de Puebla a retirar obstáculos en banquetas

La Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, que preside la diputada Luana Armida Amador Vallejo, avaló el proyecto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos y concejos municipales a diseñar y ejecutar una estrategia para el retiro de obstáculos irregulares que limiten la movilidad peatonal.

Asimismo, se plantea considerar la instalación, mantenimiento y mejoramiento de infraestructura para la movilidad accesible, como guías podotáctiles y semáforos sonoros, con el fin de garantizar una movilidad segura, eficiente y accesible para las personas usuarias, en especial para personas con discapacidad y adultas mayores.

En su intervención, la diputada Luana Armida Amador Vallejo, quien presentó el punto de acuerdo, señaló que muchas banquetas presentan deficiencias en su diseño de accesibilidad y que, aunado a la presencia de objetos que obstruyen el paso, se genera un problema de desplazamiento, particularmente para las personas con discapacidad.

Ante este panorama, la legisladora hizo un llamado a los municipios para retirar obstáculos y fortalecer la cultura de respeto que permita garantizar espacios públicos accesibles.

Por su parte, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez reconoció el compromiso de la presidenta de la Comisión por impulsar acciones en favor de este sector, y destacó la importancia para que los municipios cumplan con la legislación en materia de accesibilidad e incorporen un enfoque de interseccionalidad para mejorar la infraestructura urbana.

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