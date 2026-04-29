SEDIF realiza jornadas ciudadanas para brindar atención a poblanos

Con el objetivo de dar respuesta eficiente a las necesidades de la población, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) se suma a diversas jornadas ciudadanas como una estrategia para brindar atención cercana, inmediata y ágil a las y los poblanos, con servicios gratuitos que proporcionan soluciones reales en materia de salud y asistencia social.

En este marco, el organismo participa en las Jornadas Ciudadanas “Por Amor a Puebla”, en coordinación con la Secretaría de Salud; en las Jornadas Ciudadanas “Por Amor a las Familias”, con servicios propios del organismo como orientación jurídica o el trámite de credenciales y certificados de discapacidad; y en las recientes Jornadas de la Beneficencia Pública Nacional, donde se entregaron auxiliares auditivos que transformaron miles de vidas, como parte de una política social que prioriza el bienestar y la inclusión, prioridades de la labor que encabeza la presidenta del Patronato del SEDIF, Ceci Arellano

Estas acciones responden a la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier y se alinean con el proyecto humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quienes están enfocados en garantizar el acceso equitativo a servicios y a fortalecer la atención directa a la ciudadanía en todo el territorio poblano.

“Yo me siento muy contenta porque tomé el taller de manualidades e hicimos aretes, lo que me sirve como una forma de auto empleo que me permita obtener recursos para mi familia, aprender para emprender”, comentó Judith Cerón Sánchez al asistir a la Jornada Por Amor a las Familias celebrada en el municipio de Libres.

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