Reabren Bulevar Aeropuerto tras arreglar socavón

El Gobierno de Puebla informó la reapertura total al tránsito vehicular del Bulevar Aeropuerto en Huejotzingo, restableciendo el acceso desde la autopista México-Puebla.

La Secretaría de Infraestructura ejecutó trabajos de recuperación integral en esta vialidad que presentaba afectaciones desde su construcción original, utilizando maquinaria especializada y equipos de pavimentación para subsanar las deficiencias existentes.

La obra realizada garantiza una vida útil de treinta años para este importante corredor vial, beneficiando directamente a la población de la región.

Aunque la circulación ya está normalizada, se mantendrán actividades complementarias que incluyen pintura en las defensas metálicas e instalación de señalética tanto horizontal como vertical.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a mantener precauciones durante su tránsito por la zona y respetar a las cuadrillas que continúan realizando labores de acabado.

Esta intervención se enmarca en la política de movilidad promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta.

