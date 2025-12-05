Alejandro Armenta preside graduación de policías de proximidad

Al presidir la ceremonia de graduación de la segunda generación del Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que el principal deber de las instituciones del Estado es la protección de la población. Por ello, anunció que para 2026 la meta es formar a más de 2 mil cadetes, para garantizar la paz y tranquilidad de las familias.

El mandatario informó que este año ya se han incorporado casi 300 nuevos elementos, ya que afirmó que su administración tiene como prioridad fortalecer la seguridad mediante la cercanía con la ciudadanía y la formación profesional de las fuerzas del orden. Sostuvo que la protección de la población es el primer deber de las instituciones del Estado; por ello, refrendó su compromiso con las familias de quienes salvaguardan a las y los poblanos.

El gobernador llamó a las y los elementos a continuar su formación en la Universidad de las Ciencias Policiales y los reconoció como parte de la generación del gobierno de la Cuarta Transformación. Los exhortó a desempeñar su labor con responsabilidad, honestidad y sin caer en actos de corrupción, tal como él lo hace al frente de la administración estatal, al honrar la confianza que le otorgaron más de dos millones de poblanas y poblanos.

La cadete graduada, Socorro Zepeda, agradeció al gobernador Alejandro Armenta por respaldar a una nueva generación que servirá con honor y con la convicción de que están en el camino correcto. Dijo que ser policía significa tocar vidas y ser un pilar de confianza cuando la sociedad más lo necesita. “Estamos listos para servir y proteger”, aseguró.

La rectora de la Universidad de las Ciencias Policiales, Silvia Victoria Serrano Zafra, refirió que las y los cadetes graduados fueron formados con conocimientos jurídicos, sociales, operativos y técnicos para atender a la población con sensibilidad y un gran sentido humano. Llamó a las y los elementos a llevar su uniforme con honor y humildad. “Actúen con sensibilidad y sean defensores de la paz”, puntualizó Serrano Zafra.

Por último, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, resaltó que, como parte del esfuerzo permanente del Gobierno del Estado por robustecer a las corporaciones policiales, los 149 nuevos elementos se suman al trabajo que ya realizan los 122 uniformados que concluyeron su formación en meses pasados. Exhortó a actuar con justicia y colocar en el centro la protección de la vida y los derechos humanos.

