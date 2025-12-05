San Pedro Cholula participa en la Cumbre Mundial de Municipalidades 2025

Con el objetivo de mostrar los avances que San Pedro Cholula ha logrado en diversas materias, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, participó en la Cumbre Mundial de Municipalidades 2025, realizada en el Senado de la República.

Durante este encuentro, dirigido a alcaldes de México y Latinoamérica, la edil resaltó el trabajo que su administración ha impulsado en materia de seguridad, infraestructura y bienestar para todos los sectores de la población.

Destacó que, a nivel estatal, San Pedro Cholula se ha consolidado como un referente en el impulso de programas de apoyo para mujeres jefas de familia, como Mujeres Heroínas, así como en la entrega de becas para jóvenes universitarios y deportistas de alto rendimiento.

Asimismo, subrayó que la transformación del municipio ha sido posible gracias a la aplicación del principio de Cero Corrupción, lo que ha permitido realizar mejores obras y adquirir equipamiento que contribuye a elevar la calidad de vida de la ciudadanía.

Tonantzin Fernández recordó que San Pedro Cholula es una ciudad milenaria y llena de tradición, cuyo legado se refleja en cada uno de sus rincones, desde el Tlachihualtépetl hasta sus emblemáticas iglesias.

Finalmente, agradeció la invitación de Galo Limón, responsable del Instituto Mejores Gobernantes A.C., así como el reconocimiento otorgado en este importante evento. Además, extendió una invitación a las y los alcaldes presentes para conocer el Pueblo Mágico de San Pedro Cholula.

