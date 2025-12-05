Congreso realiza coloquio del Bicentenario de la Constitución de Puebla

En el marco del Bicentenario de la Constitución de Puebla de 1825, el Congreso del Estado llevó a cabo, en el recinto histórico de la 5 Poniente, el coloquio “La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Para Hombres, No Ángeles”, así como la inauguración de la exposición “Constitución y Constituyentes. Bicentenario de la Primera Constitución de Puebla”.

Durante este evento, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña señaló que, a dos siglos de vida constitucional, ahora nos corresponde a las y los poblanos custodiar, fortalecer y honrar la vida pública del Estado.

Ya que, doscientos años después, “la Constitución sigue hablándonos, nos recuerda que el orden público se construye con responsabilidad, que la libertad requiere instituciones firmes y que el porvenir exige altura de miras”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex, consideró que este legado, más que celebrarse, debe comprenderse para reconocer la riqueza constitucional que ha acompañado a Puebla desde su origen hasta hoy.

“Porque la construcción de la vida pública es una labor permanente que exige conciencia histórica, diálogo plural y responsabilidad ética”, afirmó la secretaria.

En este coloquio participaron las especialistas e investigadoras Mariana Terán, Catherine Andrews y Mercedes Salomón.

También se contó con la presencia de Catalina Montiel Romero, subdirectora del Centro INAH Puebla; Alicia Tecuanhuey Sandoval, en representación de Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; así como de las diputadas Esther Martínez Romano, Xel Arianna Hernández García y Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez.

Cabe señalar que este acto estuvo realizado con la presencia de un ejemplar original de la Constitución de 1825, resguardado por la Biblioteca Histórica José María Lafragua.

En este contexto, se hizo la invitación para que la población asista a la exposición “Constitución y Constituyentes”. Bicentenario de la primera Constitución del Estado de Puebla”, que estará abierta desde hoy y hasta el 5 de febrero de 2026 en la Biblioteca Palafoxiana, en el Museo Regional de Puebla del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en la Biblioteca Histórica José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

