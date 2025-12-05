Impulsa iniciativa para asegurar continuidad escolar de embarazadas

Con la finalidad de que las instituciones educativas garanticen que el embarazo, la maternidad o la lactancia no interfieran en la continuidad escolar de las alumnas, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación, que establece la permanencia o reincorporación de los educandos que se conviertan en madres o padres.

La propuesta legislativa establece que, cuando la estudiante requiera ausentarse por razones médicas, deberán ofrecerse alternativas académicas que le permitan mantenerse al corriente sin afectar su bienestar ni el ejercicio pleno de sus derechos educativos.

Se pretende que las autoridades educativas, incluido el personal docente, tengan estrictamente prohibido negar el acceso a los planteles o a las aulas a una estudiante que acuda con sus hijos o hijas menores de dos años de edad, señaló la diputada Celia Bonaga.

La propuesta legislativa, que pretende reformar el cuarto párrafo del artículo 7 y adicionar los párrafos quinto y sexto al artículo 7, la fracción XI al 91 y la fracción XV Bis al 147 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Educación para su estudio y resolución correspondiente.

Por otra parte, el diputado Elpidio Díaz Escobar y la diputada Azucena Rosas Tapia presentaron un punto de acuerdo para exhortar al director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a que, de forma coordinada con sus homólogos de los 217 Sistemas Municipales, implementen campañas y políticas públicas en materia de salud, para hacer del conocimiento de las personas adultas mayores sus derechos humanos a vivir con dignidad, con salud y calidad de vida, evitando la violencia o maltrato, y proporcionando asesoría jurídica, psicológica o de trabajo social para proteger su persona.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.

En su momento, la diputada María Fernanda De la Barreda Angon presentó un punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos y Concejos Municipales a adoptar, actualizar o reforzar un Protocolo Municipal de Primera Intervención Policial en casos de violencia familiar cuando existan niñas, niños y adolescentes involucrados o en riesgo, con enfoque de derechos humanos y de interés superior de la niñez, alineado al marco constitucional, convencional y legal aplicable.

Para su análisis y resolución correspondiente, el punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Seguridad Pública.

En más del orden del día, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales a garantizar entornos laborales libres de violencia mediante la implementación, actualización y publicación de protocolos de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en la administración pública municipal.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género.

Asimismo, la diputada Esther Martínez Romano presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) a que analice, valore y considere la instalación de una Oficina de Atención en el Estado de Puebla, con el objetivo de acercar los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado, evitar traslados innecesarios y mejorar las condiciones de atención a las personas solicitantes de protección internacional que transitan o permanecen en la entidad.

Para su análisis procedente, el punto de acuerdo fue dirigido a la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales.

Durante la sesión, la Mesa Directiva también turnó a comisiones generales las siguientes propuestas legislativas:

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar y adicionar la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con el objetivo de incorporar el principio de inclusión y establecer que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover el desarrollo integral de las personas jóvenes, con enfoque multidisciplinario, que propicie su inclusión en los ámbitos político, social, económico y cultural del Estado de Puebla.

La diputada propone reformar las fracciones VI y VII y adicionar la VIII al artículo 3 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla.

La propuesta legislativa fue dirigida a la Comisión de Juventud y Deporte para su estudio y resolución procedente.

-Iniciativa del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para reformar el artículo 84 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que toda persona joven debe ser tratada de manera digna e íntegra, sin menoscabo o perjuicio de sus derechos. Toda discriminación cometida en contra de jóvenes por servidores públicos podrá ser denunciada ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, misma que, en su caso, elaborará y emitirá la recomendación correspondiente, al tiempo de turnar el caso a la Defensoría Pública para que inicie los procedimientos de carácter civil, administrativo o penal.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Juventud y Deporte.

-Iniciativa del diputado Elías Lozada Ortega para expedir la Ley de Protección Digital para las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer políticas públicas locales de prevención, educación, acompañamiento y atención para niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

Para su análisis procedente, la propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.

-Iniciativa del diputado José Miguel Trujillo de Ita para adicionar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el objetivo de garantizar el derecho de este sector de la población a vivir una vida libre de violencia. El Estado y los municipios deberán diseñar, implementar y evaluar políticas públicas integrales para prevenir, detectar y atender el reclutamiento, utilización o cualquier forma de incorporación de niñas, niños y adolescentes a actividades ilícitas de grupos delictivos.

La iniciativa, que pretende adicionar un párrafo al artículo 62 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, fue dirigida a la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez.

El diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación, con el propósito de incorporar medidas tecnológicas modernas de seguridad, particularmente sistemas de videovigilancia y botones de alerta temprana que permitan proteger de manera más efectiva a las y los estudiantes, así como al personal docente y administrativo, en congruencia con los principios constitucionales de revalorización docente, cultura de paz y derecho a un trabajo digno.

La iniciativa propone reformar el artículo 107 y adicionar el artículo 105 Bis y la fracción IV Bis al artículo 130 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.

Para su análisis correspondiente, la propuesta fue turnada a la Comisión de Educación.

-Punto de acuerdo del diputado Julio Miguel Huerta Gómez para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con instancias federales y municipales, formulen y pongan en marcha una estrategia integral y permanente de prevención del VIH, que contemple acciones de educación sexual basada en evidencia científica, campañas informativas continuas, acceso a métodos de prevención, pruebas gratuitas y confidenciales, atención oportuna, así como mecanismos de sensibilización para eliminar el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con el virus.

Para su análisis y resolución procedente, el exhorto fue enviado a la Comisión de Educación.

