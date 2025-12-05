Detienen a dos hombres con cocaína y cristal en Sanctorum

Gracias a las labores de vigilancia y seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo, se logró la detención de Miguel “N” de 27 años y de Josué “N” de 43 años por delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron cuando durante recorrido de patrullaje por calle Aldana en la junta auxiliar de Sanctorum, elementos de la dependencia observaron a dos sujetos ingiriendo bebidas embriagantes en vía pública, por lo que fueron detenidos al ser una falta administrativa.

Al realizarles inspección siguiendo el protocolo correspondiente, se les encontró a ambos al interior de una mariconera que traían colgada al pecho diversas bolsas de plástico tipo ziploc cuyo interior contenía polvo blanco con características similares a las de la droga conocida como cocaína y cristal.

Ante ello los masculinos fueron detenidos para ser puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado y los objetos asegurados.

El gobierno de Cuautlancingo refrenda su compromiso con garantizar el bienestar y seguridad de la ciudadanía y la invita a denunciar cualquier conducta ilícita.

