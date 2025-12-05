Accidente en el Arco Norte provoca cierre total y largas filas de vehículos

Un accidente sobre el Arco Norte mantiene el cierre de la vialidad desde las primeras horas de este viernes, situación que ha generado largas filas de autos en la zona.

El hecho se presentó a la altura del kilómetro 196+000, cuando el conductor de un tráiler perdió el control de la unidad y chocó contra el muro de contención, invadiendo los carriles contrarios con sentido a Pachuca, situación que provocó el cierre de la vialidad.

El cierre de circulación se presenta en el tramo de San Martín Texmelucan hacia Sanctorum, mientras que en sentido contrario hay avance de unidades con carga pesada de vehículos, por lo que se recomienda manejar con precaución o buscar vías alternas.

En este momento ya se realizan labores para retirar la unidad siniestrada de la zona y evitar más tiempo detenido de unidades, por lo que se desconoce la hora en que sea abierta la vialidad.

Editor: Renato León

