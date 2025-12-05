Puebla presenta a colombianos ante INM por infracciones viales, no por delitos

Personas de nacionalidad colombiana que han sido presentadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM) por la policía municipal en la capital poblana no han sido sorprendidos cometiendo algún delito, pero sí cuando conducen a altas velocidades o en una motocicleta sin regularizar.

Así lo indicó el secretario de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, al indicar que en la última semana en el operativo Angelópolis, de cinco personas de nacionalidad extranjera que fueron llevadas ante el INM, cuatro eran colombianas.

Sin embargo, dijo la dependencia municipal desconoce en ese momento si las personas que detiene están vinculadas a alguna actividad ilícita como el robo de relojes de lujo o préstamos gota a gota.

Tal vez te interese: Puebla, sexto estado con mayor crecimiento del PIB: INEGI

En lo que va de la administración, la policía municipal ha identificado a 67 personas en la capital poblana con situación migratoria irregular, por lo cual son canalizadas ante el INM, el cual revisa en qué condiciones se encuentran en el país.

Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación indican que Puebla es el tercer estado que más presenta a extranjeros de origen colombiano en el país con 154 casos de enero a octubre del año en curso.

El año pasado, la entidad poblana presentó ante el INM a 303 personas de nacionalidad colombiana.

Bandas colombianas han sido relacionadas con diversos delitos en la entidad, sobre todo en la zona de Angelópolis, con el robo de relojes de alta gama y extorsión de negocios en municipios de la zona conurbada, así como los préstamos de gota a gota.

Te recomendamos: