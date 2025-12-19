Ejecutan a dos hombres y hieren a uno en la colonia Jorge Murad Macluf

Un ataque armado dejó dos hombres sin vida y otro más herido en la colonia Jorge Murad Macluf, donde vecinos reportaron una presunta balacera, provocando una importante movilización policiaca.

Durante la tarde de este 18 de diciembre, vecinos en los límites de la ciudad de Puebla y San Pablo del Monte, Tlaxcala, llamaron a emergencias para informar que dos grupos de personas habían realizado múltiples disparos en la zona.

Agentes de la Policía Municipal de Puebla, elementos estatales y autoridades federales llegaron al lugar de los hechos donde se encontró a dos hombres sin vida y uno más herido, además de múltiples casquillos de bala percutidos.

La zona quedó a resguardo de las autoridades correspondientes, mientras que se realizó un operativo para intentar localizar a los responsables de este ataque.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones en torno a este crimen para esclarecer los hechos, identificar a los implicados y determinar el móvil del crimen.

