Reportan captura de “El Bukanas”, líder huachicolero de Puebla y Veracruz

A más de dos meses de un operativo fallido, un nuevo despliegue fue implementado por la Secretaría de la Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades ministeriales para lograr la captura de Roberto de Los Santos de Jesús, alias “El Bukanas”, operador y objetivo prioritario por su puesto de poder en el mundo criminal de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

Si bien aún no se revelan más datos sobre la forma en que se desarrolló este operativo, ha trascendido que al capo que aterrorizó el Triángulo Rojo, la Sierra Norte, comunidad de Tlaxcala, Hidalgo y Veracruz, lo habrían encontrado en la comunidad de El Paredón en Chignahuapan, Puebla.

Esta detención llega tras un ejercicio similar realizado el pasado 15 de febrero del presente año en la misma comunidad, cuando “El Bukanas” logró escapar de su escondite antes de que las autoridades lo capturaran, dejando a su paso un arsenal de armas de alto calibre y vehículos.

Según los reportes extraoficiales, el hombre de 46 años por quien existía una recompensa de captura de 350 mil pesos fue encontrado junto con un gran número de armas de fuego, equipo táctico y narcóticos dentro de una casa de seguridad desde donde operaba.

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Es importante recordar que algunos de los factores que prolongaron su aprehensión por 10 años fueron los presuntos nexos que tenía con personas dentro de diferentes dependencias de seguridad. Asimismo, cabe mencionar que el propio Roberto inició su vida delictiva cuando formaba parte de la Policía Municipal en su natal Azumbilla, Veracruz. La escalada de este sujeto se dio al ser mando superior en Maltrata, donde ya comenzaba a realizar conexiones delictivas con localidades de Puebla debido a su cercanía e importancia como ruta de transporte de hidrocarburo.

El gran salto a “las grandes ligas del crimen” lo dio en 2015 al enlistarse con el grupo de “Sangre Zeta Nueva”, formada por los exmiembros del cartel de Los Zetas y cuyas operaciones habría encabezado “El Bukanas” en Puebla con el robo a transporte de carga, huachicol, narcomenudeo, extorsión y otros ilícitos de violencia como desaparición forzada y homicidios, que lo pusieron en la mira de las autoridades interestatales.

Por otra parte, la presencia de este personaje al frente de grupos delictivos no dejó de ser constante, pues más de una banda decía seguir sus órdenes en los estados antes referidos. Si bien “El Bukanas” dejó de ser un objetivo de 5 millones de pesos, monto que la Fiscalía de Veracruz llegó a poner por su detención, y pasó a ser solo de 350 mil pesos, su captura no es algo menor, pues daría fin a una persecución de cerca de diez años en la historia de la seguridad pública de Puebla y el resto de entidades involucradas.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Trasciende este fin de semana la presunta detención por parte de autoridades estatales y federales de Roberto de Los Santos alias “El Bukanas”, líder criminal de un grupo dedicados al huachicol en los estados de #Puebla, #Tlaxcala y #Veracruz.



"El Bukanas", quien… pic.twitter.com/kJhMo8wvvY — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 19, 2026

Editor: César A. García

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