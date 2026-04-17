Puebla capital invertirá 100 mdp para prevenir inundaciones

La Secretaría de Movilidad e Infraestructura invertirá 100 millones de pesos en tareas de desazolve y obras hidráulicas complementarias para colectores pluviales para reducir inundaciones, afirmó Erik Reyes Juárez, jefe de Departamento e Información de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.

El funcionario municipal explicó que el año pasado se disminuyó en un 56 por ciento el índice de inundaciones en la capital, por lo que esperan que se mantenga o se supere la cifra para evitar daños a viviendas.

Este año van a intervenir 25 puntos de desazolve en el municipio, 17 de atención preventiva, cuatro de atención correctiva y cuatro de atención emergente.

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Recordó que hay un monitoreo permanente de nueve puntos estratégicos en la cuenca del río Atoyac, como La Hacienda, Puente de México, Patriotismo, Canoa, Calan de Álamos, Vista Hermosa, Bosques de Atoyac y Providencia, además de los dos vasos reguladores de la ciudad.

Reyes Juárez afirmó que en la capital poblana se espera que la temporada de lluvias inicie a finales de mayo y de junio en adelante se van a intensificar.

En cuanto a los últimos días de lluvias, detalló que son atípicas, ocasionadas por el choque de temperaturas registradas.

Editor: César A. García

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