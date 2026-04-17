Usuarios de RUTA crecen 13% durante el último año: INEGI

Las y los pasajeros de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) incrementaron en el último año un 13 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), en febrero de 2026 se contabilizaron 9.2 millones de usuarias y usuarios.

En tanto, en febrero del año pasado se registró el flujo de 1.9 millones de pasajeras y pasajeros en el Metrobús poblano.

En el Valle de México, el Metrobús contabiliza hasta 33.4 millones de pasajeros en el segundo mes del año en curso; el símil en Guadalajara, llamado Mi Macro Periférico Troncal, apenas 6.5 millones, el mismo que presentó una caída de usuarios de 8.9 por ciento.

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En León, el Optibús registra 13.7 millones de usuarias y usuarios en febrero de este año, en el que hubo una disminución de 11.3 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En Pachuca, el Tuzobús registra 1.2 millones de usuarios en febrero del año en curso y su servicio alimentador, medio millón de usuarios. En Acapulco, el Acabús apenas registra 600 mil usuarios.

Los datos posicionan a RUTA como uno de los servicios troncales más demandados en el país.

Durante febrero 2026, 238.5 millones de pasajeras y pasajeros viajaron en los sistemas de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, así como de las ciudades de Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Pachuca, Chihuahua, Querétaro y Acapulco de Juárez.



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Editor: César A. García

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