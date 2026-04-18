IBERO Puebla realiza Cátedra Cossío para analizar reforma judicial

La Cátedra Cossíoes uno de los foros insignia de la IBERO Puebla, donde el aprendizaje y el diálogo alrededor de la abogacía se dan en su máximo esplendor. En cada edición, se ha contado con la remarcable presencia del ministro en retiro, el Dr. José Ramón Cossío Díaz, una de las figuras de la justicia mexicana más representativas gracias a su trabajo en la SCJN de diciembre de 2003 a noviembre de 2018.

En esta nueva edición, la Cátedra Cossío abordó un tema de actualidad que genera debate en la arena pública: la reforma judicial. Esta iniciativa, que ya tiene dos años en la Carta Magna, ha generado controversia por sus efectos en la aplicación de la justicia en medio de una crisis democrática en el país.

El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Rector de la IBERO Puebla, estuvo en la inauguración de esta prestigiosa cátedra con pertinencia en el contexto actual. En su mensaje, aseguró: “Pareciera que la década en curso se consolida cada vez más como la década de la deslegitimación institucional y de la erosión democrática […]. Vemos instancias judiciales deslegitimadas en su función de contrapeso contra gobiernos alrededor del mundo, especialmente en el marco de su labor como garantes de los derechos humanos frente a abusos y omisiones de las autoridades”.

“Este espacio, en el que por años se han debatido las nuevas tendencias y desafíos del derecho, reafirma hoy su pertinencia en medio de este clima en el que hay aún mucho por definirse y en donde la lucha por la justicia y los derechos humanos es cada vez más imprescindible como desafiante”, dijo el titular de la Rectoría.

Igualmente, la Dra. Lilia Vélez Iglesias, directora general Académica, remarcó que “esta cátedra nos permite a analizar, dialogar y generar conocimiento sobre las realidades sociojurídicas que impactan a nuestro país. Esa es la tarea fundamental de una Universidad”.

Este momento dio pie al momento cumbre, la conferencia del propio Dr. José Ramón Cossío Díaz, que centró su análisis en las implicaciones estructurales de la reforma judicial, particularmente en la transformación de la legitimidad de los juzgadores. Advirtió que este cambio puede alterar profundamente el equilibrio institucional, pues “hay un cambio brutal en la legitimidad y origen de los jueces que se asemeja a la condición política”, lo que modifica su papel dentro del sistema jurídico.

El exministro explicó que esta nueva configuración podría derivar en una ruptura de la función tradicional del juzgador como intérprete de la ley, y existe el riesgo de que los jueces dejen de asumirse como aplicadores del marco normativo para convertirse en actores con agenda propia. Advirtió la posibilidad de “una sustitución de ejecutores generales de la ley por una idea de ejecutores generales de los principios o de los procesos de un movimiento político en marcha”.

Asimismo, alertó sobre una transformación más profunda en la lógica del derecho, al plantear que “se está dando una sustitución de una racionalidad jurídica por una racionalidad política”. Este desplazamiento, explicó, podría debilitar los fundamentos técnicos y argumentativos de las decisiones judiciales, afectando la certeza y consistencia del sistema legal.

El Dr. Cossío Díaz hizo un llamado a las y los estudiantes a involucrarse activamente en el análisis crítico del contexto jurídico nacional. Ante el escenario actual, subrayó que “el país tiene un déficit de derecho, no un exceso de derecho”, por lo que invitó a fortalecer la reflexión, el estudio y el compromiso profesional como herramientas fundamentales para la construcción de una justicia más sólida.

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