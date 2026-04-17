Pepe Chedraui encabeza “Guardianes de la Paz” en el CENHCH

Bajo el compromiso del Gobierno de la Ciudad de fomentar la participación ciudadana, el fortalecimiento del tejido social, así como la difusión de medidas de autocuidado, el presidente municipal, Pepe Chedraui, llevó a cabo otra edición de “Guardianes de la Paz”, en las instalaciones del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec.

Este acto reúne a las fuerzas municipales, estatales y federales, teniendo como propósito la proximidad con autoridades de seguridad y de prevención del delito, así como la sensibilización de la comunidad educativa sobre la corresponsabilidad en la construcción de comunidades libres de violencia, con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e inclusión.

En su mensaje, el alcalde Pepe Chedraui destacó el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno a través de esta iniciativa, la cual permite abrir un espacio para las juventudes, brindando oportunidades, acompañamiento y espacios seguros.

“Guardianes de la Paz es una forma diferente de entender la seguridad. Significa dejar atrás la idea de que todo se revuelve con reacción y apostar por la prevención, por la participación y el cuidado colectivo”, expresó.

Por su parte, el coronel Félix Pallares, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, agradeció el liderazgo del alcalde Pepe Chedraui a favor de la seguridad y la paz de Puebla como una prioridad que se construye todos los días con trabajo cercano a la ciudadanía.

“Este programa se encuentra fortalecido con la coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno, en donde de manera conjunta se fortalece la prevención, la proximidad social y la reconstrucción del tejido social”, mencionó.

Durante el evento se colocan diversos módulos de prevención del delito, exhibiciones, demostraciones y actividades en materia de seguridad, las mismas que buscan generar mayor confianza, fomentando una cultura de paz y de corresponsabilidad ciudadana.

Se contó con la participación de los tres órdenes de Gobierno mediante sus áreas de Prevención del Delito, así como la participación de las áreas de seguridad de DEFENSA (Ejército Mexicano y Guardia Nacional), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, Secretarías y Comisarías de la zona metropolitana.

Al evento asistieron coronel arma blindada de E.M. Rodrigo Bucio Sánchez, comandante del 7/o regimiento blindado de reconocimiento en representación del comandante de la 25/a zona militar; coronel Guardia Nacional Luis Enrique Labastida, en representación del coordinador estatal de Guardia Nacional en el Estado de Puebla; teniente de navío Juan Ramón Falcón Flores, director de Información de Operaciones y Estadística, en representación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado; Georgina Ruíz Toledo, regidora presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia; y Efraín Carrasco Galeote, director general del CENHCH.

Te recomendamos: