Pepe Chedraui atiende solicitudes ciudadanas en la Romero Vargas

El presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó una jornada del “Día del Pueblo: La Capital te Escucha” en la junta auxiliar de Ignacio Romero Vargas, con el propósito de escuchar las peticiones de las y los poblanos.

El edil, acompañado de las y los titulares de las diferentes dependencias del Gobierno de la Ciudad, brindó atención a las solicitudes de las y los vecinos que se dieron cita, como parte de una estrategia para fortalecer la cercanía en la zona.

“Un día más aquí en ‘El Día del Pueblo, La Capital Te Escucha’, con las y los ciudadanos de la junta auxiliar Romero Vargas. Estamos muy contentos de estar presentes, escucharlos directamente y poder atender sus necesidades”, resaltó.

Esta iniciativa permite a la ciudadanía externar sus inquietudes con temas relacionados con infraestructura, servicios públicos, certeza jurídica y atención a grupos vulnerables para, así, canalizar sus peticiones a las diferentes dependencias municipales para ser atendidos.

En esta ocasión se contó con la participación de las y los titulares de la Sindicatura Municipal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Tesorería Municipal, Secretaría de Movilidad e Infraestructura, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Secretaría de Economía y Turismo, Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de las Mujeres, Instituto de la Juventud, Instituto Municipal del Deporte, Organismo Operador del Servicio de Limpia y Sistema Municipal DIF.

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