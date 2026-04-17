Cuautlancingo debuta como sede en Olimpiada Nacional CONADE

Por primera vez en su historia, el municipio de Cuautlancingo es sede oficial de la Olimpiada Nacional CONADE, al albergar los encuentros de voleibol de sala, rama varonil, categoría 2008-2009.

Los partidos se llevan a cabo en el Deportivo Centenario, instalaciones a cargo del Gobierno Municipal de Cuautlancingo, encabezado por el presidente Omar Muñoz, donde previamente se realizaron adecuaciones para garantizar el óptimo desarrollo de esta importante justa deportiva.

Durante esta jornada, 12 delegaciones, integradas por un total de 200 atletas de alto rendimiento, se dan cita en el municipio para disputar intensos encuentros rumbo a la gran final, posicionando a Cuautlancingo como un referente en la promoción del deporte a nivel nacional.

“Nunca el municipio de Cuautlancingo había sido sede de esta justa deportiva. Estamos muy contentos, felices y agradecidos con el gobernador Alejandro Armenta, así como con cada representante y autoridad deportiva”, destacó Omar Muñoz.

El edil, acompañado de Yoshi Andrés Lira Navarro, regidor de Educación, Deporte y Juventud, expresó su respaldo al equipo que representa al estado de Puebla, a quienes exhortó a potenciar sus capacidades, trabajar en equipo y dar lo mejor de sí en cada encuentro.

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