Ofrecen revisiones gratuitas de inmuebles en Centro Histórico de Puebla

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, a través de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, invita a las y los habitantes, así como a propietarios de negocios del Centro Histórico de Puebla, a solicitar la revisión preventiva de sus inmuebles.

La titular de la dependencia, Aimeé Guerra Pérez, destacó que este programa responde al compromiso con la protección del patrimonio y de la ciudadanía. “La prevención es la mejor herramienta para cuidar a las familias poblanas y mantener seguro nuestro Centro Histórico”, subrayó.

Esta iniciativa busca identificar puntos de riesgo o de intervención que permitan reforzar la seguridad de hogares y establecimientos, evitando accidentes o daños en caso de sismos u otros desastres naturales.

Las revisiones no tienen costo y pueden solicitarse de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, en dos puntos de atención: la ventanilla conjunta en el CAM, ubicada en la 4 Poniente frente al Mercado de Sabores, o directamente en las instalaciones de la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, en la Privada de la 16 de Septiembre 1506, Colonia El Carmen.

Te recomendamos: