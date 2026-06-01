Pepe Chedraui inicia segunda etapa de reforestación 2026

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, encabezó el inicio de la segunda etapa de las jornadas de reforestación 2026 del Programa Raíces del Futuro, estrategia que tiene el objetivo de fortalecer la cobertura vegetal y contribuir al cuidado del medio ambiente en la capital poblana.

Asimismo, el alcalde destacó que, en concordancia con la visión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se apuesta por un modelo de crecimiento sustentable e incluyente, convencidos de que la transformación se construye desde lo local mediante acciones concretas para proteger el agua, preservar las áreas verdes y fortalecer la calidad de vida de las familias poblanas.

“En el Gobierno de la Ciudad estamos actuando para mejorar la condición ambiental y fortaleciendo el equilibrio ecológico mediante acciones de protección, restauración, conservación y aprovechamiento sustentable de nuestros ecosistemas urbanos. Hoy los tres órdenes de gobierno trabajamos para preparar a Puebla frente a unos de los mayores desafíos de nuestros tiempos: el cambio climático y los efectos que tiene en la vida diaria de las personas”, expresó.

Precisó que Raíces del Fututo es una estrategia integral de reforestación que busca transformar el entorno urbano recuperar el equilibrio ambiental y fortalecer la resiliencia de la ciudad.

Durante 2025, se plantaron de más de 80 mil individuos arbóreos en el municipio, gracias a la colaboración entre ciudadanía, sociedad civil organizada, empresas, instituciones educativas y autoridades. Para este 2026, se contemplan jornadas de reforestación en diversas zonas de la ciudad, con el objetivo de impulsar la recuperación de espacios verdes y alcanzar la meta de plantar más de 100 mil individuos arbóreos.

El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, destacó que este programa representa una acción integral para fortalecer el equilibrio ecológico de la capital poblana y fomentar la participación ciudadana en el cuidado del entorno. “Cada árbol que se planta representa una inversión en el futuro de Puebla. Con estas jornadas buscamos no solamente incrementar las áreas verdes, sino también generar conciencia ambiental y sumar esfuerzos entre gobierno y sociedad”, señaló.

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