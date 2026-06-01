Armenta entrega apoyos y promueve obras en Acatlán de Osorio

En gira de trabajo por el municipio de Acatlán de Osorio, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, afirmó que la prioridad de su administración es atender las principales necesidades de cada región del estado, siendo la seguridad y el fortalecimiento del campo los temas de mayor relevancia para esta zona.

Al encabezar la entrega de apoyos para obra comunitaria, educación y el campo poblano, el mandatario estatal destacó la distribución de fertilizantes y el fortalecimiento de los módulos de maquinaria agrícola, acciones que buscan impulsar la productividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias en la región.

Durante su mensaje, Armenta Mier subrayó que los apoyos gubernamentales deben llegar de manera directa a quienes realmente los necesitan, sin intermediarios. En ese sentido, aseguró que en su administración no tienen cabida prácticas como los “moches”, ya que se privilegia el trabajo de las y los productores poblanos.

Asimismo, resaltó la participación de las mujeres tesoreras responsables de los proyectos comunitarios, al señalar que su intervención fortalece la transparencia y la correcta aplicación de los recursos. Además, enfatizó que en Puebla es tiempo de las mujeres, reconociendo su papel fundamental en la sociedad y en las familias poblanas.

#Puebla 🎥 Ana Laura Altamirano, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló que con el apoyo del gobernador del estado, Alejandro Armenta, hoy se hace entrega para productores del campo de la micro región de Acatlán de Osorio, fertilizante, maquinaria y drones de última… pic.twitter.com/PTlb8kER34 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) June 1, 2026

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Avanza rehabilitación de caminos y pavimentación en la región

En materia de infraestructura, el gobernador señaló que las obras que se desarrollan en esta microrregión son resultado de la coordinación entre los gobiernos federal y estatal. Explicó que este esfuerzo conjunto ha permitido fortalecer la rehabilitación de caminos y la pavimentación de vialidades, tanto en la capital poblana como en comunidades que durante años permanecieron rezagadas en las siete regiones del estado.

Detalló que estos trabajos se realizan mediante 14 módulos de maquinaria y 15 trenes de pavimentación, con los que se impulsa un programa permanente de mejoramiento de la infraestructura carretera y urbana.

De igual forma, destacó que se promueven proyectos estratégicos para mejorar la conectividad de la región con otros puntos del estado, entre ellos Ixcaquixtla y Tehuacán. En este contexto, informó que se trabaja en la modernización de la carretera federal MEX-190 Puebla–Huajuapan de León, en el tramo El Pitayo–Acatlán de Osorio, así como en la ampliación a cuatro carriles de la carretera Acatlán-Ixcaquixtla, obra que fortalecerá la comunicación con la ciudad de Tehuacán.

Puebla y Oaxaca refuerzan vigilancia en zonas limítrofes

Respecto a la seguridad, el mandatario informó que recientemente sostuvo un encuentro con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, con el propósito de coordinar acciones de prevención y vigilancia en la zona limítrofe entre ambas entidades. Explicó que esta colaboración permitirá reforzar la presencia de corporaciones de seguridad tanto en los límites de Huajuapan de León como en los de Acatlán de Osorio, con el objetivo de brindar mayor protección a quienes transitan por las carreteras de la región.

Mesa de seguridad e inauguración del CESAT

Cabe destacar que, previo a la entrega de apoyos, el gobernador encabezó una mesa de seguridad con presidentas y presidentes municipales de la microrregión 23, donde reiteró el compromiso de su administración con el fortalecimiento de la seguridad, el desarrollo económico y el bienestar comunitario.

Además, acompañado por la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Bárcenas, inauguró el Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT), una obra destinada a fortalecer la atención ciudadana y las estrategias de seguridad en este municipio.

Editor: César A. García

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