Pepe Chedraui se reunirá con el Congreso para analizar Ley de Ingresos 2026

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, acudirá este jueves 11 de diciembre al Congreso local para reunirse con las y los legisladores en medio del análisis de la Ley de Ingresos 2026 de la capital poblana.

En breve entrevista, tras la inauguración del hospital del IMSS “Carmen Serdán Alatriste”, conocido antes como San Alejandro, el edil adelantó que su reunión con los diputados se realizará a las 9 de la mañana.

Hay que recordar que el Congreso de Puebla también analiza la autorización para la concesión de la publicidad de los paraderos del transporte público y el comodato del Paseo Bravo.

Asimismo, reiteró que la prioridad para los proyectos que va a llevar a cabo el Ayuntamiento consistirá en las vialidades de la ciudad y el alumbrado público.

Siniestro vial en la Vía Atlixcáyotl

Acerca del siniestro vial que cobró la vida de una joven en la Vía Atlixcáyotl, lamentó que se presenten estos casos y pidió de nueva cuenta que se respeten las reglas.

En este sentido, recordó que su administración municipal se enfocará en mejorar la movilidad de la capital poblana, ya que priorizará en sus proyectos más infraestructura ciclista.

