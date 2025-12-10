Seis perfiles aspiran a la dirigencia estatal del PRI en Puebla

Los seis perfiles que aspiran a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla se reunieron el martes pasado en el Comité Ejecutivo Nacional y prometieron lealtad y unidad durante el proceso interno, informó el presidente estatal del tricolor, Juan José Castro Justo.

El líder priista confirmó que entre los seis aspirantes que han levantado la mano se encuentran la diputada federal Xitlalic Ceja García; la secretaria general del partido Delfina Pozos Vergara; Teodomiro Ortega González, presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Puebla (CNC); el presidente del Comité Directivo Municipal, Jorge Amador; el presidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera, y Rocio Toxqui Oropeza.

“Son perfiles extraordinarios, muy experimentados, de amplia trayectoria y de mucha lealtad al partido”, declaró.

Castro Justo rechazó que haya dados cargados para algún aspirante y afirmó que platicaron entre ellos y están conformes.

Por otra parte, dijo que la atracción de la elección a la dirigencia del partido por el CEN del tricolor garantiza mayor certidumbre en el proceso.

“Les decía que es una medida que está prevista en nuestras normas y, como no tenemos una Comisión que esté funcionando de manera ordenada y permanente a solicitud del Consejo Político estatal, y se ha hecho así, fueron designados y está instalada la Comisión y están trabajando, garantiza mayor certidumbre en la elección”, expresó.

Subrayó que con alguno de los seis perfiles en la dirigencia, al PRI le espera un futuro de mucha unidad, trabajo y crecimiento.

Asimismo, aclaró que todavía pueden surgir algunos otros aspirantes hasta que cierre la convocatoria.

En otro tema, acerca de si la exsenadora Blanca Alcalá se mantiene en el partido, dijo que todavía no les ha expresado su decisión, pero aseguró que va a respetar si opta por irse a otra fuerza política.

