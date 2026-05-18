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“Están calladitos”: Armenta sobre aspiraciones de su gabinete para 2027

Por:
Alejandra Olivera
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El mandatario afirmó que ningún integrante de su equipo le ha expresado aspiraciones políticas. / Foto: Es Imagen.

“Tenemos para ganar, pero no para prestar”, aseguró el gobernador Alejandro Armenta Mier sobre la posibilidad de que algunos de sus colaboradores participen en las elecciones de 2027, aunque hasta ahora ninguno le ha expresado dicha intención.

El mandatario sostuvo que su administración se mantiene al margen del próximo proceso electoral, pues señaló que es un tema que corresponde exclusivamente a los partidos.

Destacó que hasta el momento ningún integrante de su equipo le ha expresado tener aspiraciones políticas, aunque reconoció que se trata de una decisión personal que cada uno podrá tomar en el momento correspondiente.

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“No me han dicho nada ningún compañero, ninguna compañera; están muy calladitos, calladitas”, comentó en tono irónico.

No obstante, el gobernador destacó la fortaleza política y operativa de los integrantes de su gabinete, afines a Morena, pues aseguró que cuenta con mujeres y hombres talentosos, perfiles que no cederá a otros partidos.

“Tenemos un super equipo de hombres y mujeres. Tenemos para ganar, pero no para prestar”, sentenció.

Editor: César A. García

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