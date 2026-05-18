Tere Alfaro encabeza entrega de aparatos funcionales en Cuautlancingo

Como parte de las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas en situación vulnerable, el Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo, encabezado por su presidenta Tere Alfaro, entregó aparatos funcionales en seguimiento a la jornada de apoyos efectuada el pasado 22 de abril.

En esta entrega se otorgaron 15 sillas de ruedas, una andadera y tres bastones para beneficiar a personas que requieren apoyo para su movilidad y bienestar.

Durante el evento, la presidenta del SMDIF, Tere Alfaro, destacó que el organismo mantiene el compromiso de dar seguimiento puntual a las solicitudes de la ciudadanía y priorizar la atención humana y cercana a las familias que más lo necesitan.

“Estamos tratando de dar solución a cada una de las problemáticas que se manifiestan en las familias. Sabemos que la necesidad de un aparato funcional muchas veces representa preocupación y dolor para quienes tienen un familiar con dificultades de movilidad; por ello buscamos brindarles herramientas que les permitan tener una mejor calidad de vida”, expresó.

Asimismo, señaló que estas acciones buscan generar tranquilidad en los hogares y brindar a las personas beneficiadas mayor seguridad, movilidad e independencia en sus actividades diarias.

Tere Alfaro también transmitió un saludo del presidente municipal, Omar Muñoz, quien —afirmó— continúa atento a las necesidades de la población y trabajando para cumplir con los compromisos realizados en beneficio de las y los ciudadanos.

Finalmente, reiteró que servir a las familias de Cuautlancingo representa un honor para quienes integran el DIF Municipal y refrendó el compromiso de seguir impulsando programas de asistencia social en favor de los sectores más vulnerables.

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