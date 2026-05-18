Solo tres personas han cobrado seguro de parquímetros en Puebla

A más de un año de implementarse el programa de Estaciónate Aquí, conocidos como parquímetros, solo tres personas han logrado cobrar el seguro por robo al que acceden los automovilistas y motociclistas, de acuerdo con el subsecretario de Movilidad, Norman Campos Vázquez.
En entrevista, indicó que se trató del robo de dos motocicletas y un vehículo particular estacionados.
Campos Vázquez mencionó que en lo que va de la administración han recibido 50 solicitudes, las cuales son desechadas debido a la falta de documentos o que piden ser beneficiarios del seguro, aunque no les robaron en zonas del parquímetro.
El funcionario municipal afirmó que este año solo han recibido cinco solicitudes por algún tipo de robo o vandalismo.
Agregó que el programa ya se consolidó en los cuatro polígonos, ya que el 41 por ciento de los usuarios se quedan solo una hora estacionados.
Hay que recordar que todos los usuarios que se registren en la aplicación móvil, por mensaje o WhatsApp, podrán acceder a un seguro de robo total que puede llegar a 5 mil pesos de pago por robo total con un deducible de mil pesos.
Editor: César A. García