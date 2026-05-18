Construirán dos nuevos edificios para Universidad de las Artes en Puebla

Para poner en marcha la denominada Universidad de las Artes y la Cultura (UNICREA), se construirán dos edificios nuevos a los costados de la estructura original del Museo Internacional Barroco (MIB), una obra del arquitecto japonés Toyoo Itō.

Así lo informó el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien detalló que, además de los nuevos edificios, se instalará un andador cultural donde se exhibirán piezas de artistas mexicanos.

Para ello, dijo que se rehabilitarán espacios del Parque Metropolitano y también se construirá un nuevo estacionamiento.

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El funcionario afirmó que UNICREA iniciará actividades en agosto de este año, para lo cual se habilitará una parte del Museo Barroco, y será hasta agosto de 2027 cuando opere totalmente la sede de la nueva universidad.

La oferta académica inicial contempla los diplomados en Dirección Musical Orquestal y Sistemas Escénicos; dos programas de Técnico Superior Universitario en Museografía y Conservación Preventiva, así como Curaduría e Investigación para Exposiciones.

También se impartirán las licenciaturas en Gestión Cultural y Estudios Visuales; Conservación y Gestión de los Acervos Patrimoniales; Dirección Cinematográfica y Documental; y Arte Dramático y Sistemas Escénicos.

Editor: César A. García

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