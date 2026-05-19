Dos aviones de combate colisionan durante espectáculo en EU

Un espectáculo aéreo llevado a cabo en la Base de la Fuerza Aérea Mountain Home, al oeste de Idaho, Estados Unidos, fue cancelado debido a un incidente relacionado con aeronaves.

La suspensión ocurrió luego de que dos aviones de combate colisionaran en el aire y se estrellaran contra el suelo durante la celebración del “Gunfighter Skies Air Show”.

En los videos capturados por el público asistente, se registró el instante del choque, mostrando la colisión aérea y la posterior caída de los aviones de combate a tierra.

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Afortunadamente, los tripulantes lograron eyectarse, según informó la comandante Amelia Umayam, portavoz de las Fuerzas Aéreas Navales de la Flota del Pacífico de Estados Unidos.

Asimismo, las autoridades de la base indicaron que los cuatro pilotos se encontraban en condición estable.

Por su parte, testigos reportaron haber visto el momento en que los aviones chocaban, mientras que videos en internet muestran el despliegue de cuatro paracaídas en el cielo.

Editor: Juan David Moreno Saldaña