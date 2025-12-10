Atropellan a lechero tras choque entre vehículos en Barrio de Santiago

Una movilización de cuerpos de emergencia se registró al filo del mediodía en el Barrio de Santiago, tras un choque entre dos vehículos que provocó el atropello de un hombre dedicado a la venta de leche, quien resultó lesionado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:30 horas sobre la calle 17 Sur, frente al edificio de posgrados de la UPAEP. De acuerdo con testimonios, un vehículo SEAT colisionó contra un Nissan Tiida luego de que uno de los conductores no respetó una señal de alto total.

Tras el impacto, ambos vehículos fueron proyectados y en ese instante un hombre que circulaba en bicicleta con sus tambos de leche fue embestido.

La víctima, de aproximadamente 45 años de edad, quedó tendida sobre la banqueta, donde vecinos intentaron brindarle auxilio.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar para atender al hombre, quien presentaba golpes y lesiones. Fue trasladado a un hospital; hasta el momento no se han reportado detalles sobre su estado de salud.

Los conductores y las unidades involucradas quedaron bajo resguardo de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones pertinentes y determinar la responsabilidad en el accidente.

