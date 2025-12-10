Choque múltiple en Vía Atlixcáyotl deja una mujer sin vida y nueve lesionados

Un accidente vial ocurrido en la Vía Atlixcayotl dejó como saldo una persona fallecida, varias personas lesionadas y daños materiales, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla.

De acuerdo con testigos, el incidente fue provocado por dos vehículos particulares que aparentemente competían en una carrera ilegal. Estos autos colisionaron a alta velocidad contra una camioneta que esperaba ingresar a la plaza Vía San Ángel, la cual fue proyectada contra otras unidades cercanas.

Según los afectados, uno de los vehículos que participaba en la presunta carrera huyó con dirección al Periférico Ecológico, mientras que el otro terminó sobre el camellón, donde la conductora fue atendida por paramédicos.

Entre los autos siniestrados, el cuerpo sin vida de Maricarmen C. quedó tendido en el pavimento. Ella caminaba para ingresar a la plaza comercial cuando fue impactada, muriendo en el lugar. Testigos llamaron a emergencias para reportar los hechos y solicitar atención médica.

Peritos de vialidad iniciaron las diligencias correspondientes. Asimismo, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento del cadáver de la víctima, que fue identificada por sus familiares en el sitio.

Posteriormente, la SSP de Puebla desmintió versiones que señalaban la existencia de una carrera ilegal, asegurando que el accidente se debió a la falta de pericia al volante de uno de los involucrados, descartando presuntos “arrancones”.

#Comunicado | En relación con un hecho de tránsito registrado sobre la Vía Atlixcáyotl, el @Gob_Puebla, a través de la SSP informa: pic.twitter.com/pdgTCYvzP5 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) December 10, 2025

