Avalan exhorto para verificar básculas durante temporada decembrina

Con el objetivo de cuidar el poder adquisitivo de las familias poblanas durante la temporada decembrina, la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, que preside el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri, aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Puebla, a que, en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales de la entidad, refuercen los operativos de verificación de básculas y aparatos de medición en mercados, tianguis y centros de abasto.

El proyecto de acuerdo, formulado a partir de la propuesta legislativa de la diputada Azucena Rosas Tapia, busca garantizar un servicio confiable y justo para las y los consumidores, considerando que las fiestas decembrinas constituyen una de las temporadas de mayor relevancia social y económica, pues durante este periodo se incrementan de manera notable el consumo y la movilidad en los distintos espacios comerciales.

El proyecto de dictamen señala que es esencial asegurar que las operaciones comerciales se realicen bajo condiciones de justicia, transparencia y veracidad en el pesaje y la medición de los productos adquiridos, con el fin de proteger el poder adquisitivo de las familias poblanas.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las y los diputados Rosalío Zanatta Vidaurri, Miguel Márquez Ríos, Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, Susana del Carmen Riestra Piña y Julio Miguel Huerta Gómez.

