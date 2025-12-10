SSPPC San Andrés Cholula atiende choque múltiple en la Vía Atlixcáyotl

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula respondió de inmediato a un accidente ocurrido la tarde de este día en la Vía Atlixcáyotl. La Dirección de Protección Civil y Bomberos activó el Sistema de Comando de Incidentes para atender el evento.

Se confirmó la participación de cinco vehículos, dejando un saldo de diez personas lesionadas, dos en estado grave y una persona fallecida. El cuerpo de la víctima, de sexo femenino, fue trasladado por la Fiscalía General del Estado al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.

La atención contó con la participación coordinada de Protección Civil y Bomberos de San Andrés Cholula, SUMA, Protección Civil del Municipio de Puebla, Cruz Roja Mexicana Delegación Puebla, el H. Cuerpo de Bomberos del Estado, Policía Municipal de San Andrés Cholula y Policía Estatal de Caminos, quienes resguardaron el perímetro.

La presidenta municipal Lupita Cuautle Torres lamentó profundamente el fallecimiento y ofreció sus condolencias a los familiares. Reiteró el compromiso de brindar atención oportuna ante emergencias y mantener la coordinación con municipios conurbados y el Gobierno del Estado para salvaguardar la integridad de la población.

