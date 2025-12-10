Islandia se retira de Eurovisión 2026 por participación de Israel

Islandia anunció que no participará en Eurovisión 2026, decisión tomada por la radiotelevisión pública RÚV tras intensos debates internos. La emisora explicó que la confirmación de la participación de Israel generó un clima social y político que hace inviable la presencia islandesa en el certamen. RÚV señaló que la medida responde a la división en la opinión pública y a la necesidad de actuar conforme a principios nacionales.

La retirada de Islandia se suma a la de otros cuatro países que ya habían anunciado su boicot: Países Bajos, España, Irlanda y Eslovenia. Todas las salidas están vinculadas a la controversia por la inclusión del radiodifusor israelí KAN en la lista de participantes. Los radiodifusores que se retiraron argumentan que la decisión de la EBU no resolvió las tensiones políticas que rodean el concurso.

La acumulación de bajas plantea un reto serio para la Unión Europea de Radiodifusión y para la propia naturaleza del festival. La pérdida de participantes puede afectar la percepción de neutralidad del evento y reducir su alcance mediático. Analistas advierten que la EBU deberá revisar sus mecanismos de gobernanza para gestionar disputas políticas sin sacrificar la integridad del certamen.

Con Eurovisión programado para mayo de 2026 en Viena, la EBU enfrenta la tarea de contener la crisis y recuperar la confianza de miembros y audiencias. En los próximos meses se seguirá de cerca si más radiodifusores se suman al boicot o si se alcanzan acuerdos que permitan mantener el festival como foro artístico.

