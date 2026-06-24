Estado entrega 42 unidades para modernizar transporte

Como parte de la estrategia para fortalecer la movilidad, dignificar el transporte público y brindar un servicio más seguro y eficiente a las y los poblanos, el Gobierno del Estado entregó 42 unidades del Programa de Apoyo a la Modernización del Servicio Público de Transporte y del Servicio Mercantil de Transporte en su modalidad de taxi, en beneficio de concesionarias y concesionarios de distintas regiones de la entidad.

En representación del gobernador Alejandro Armenta Mier, el secretario Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, encabezó la entrega de 19 autobuses, nueve unidades tipo van y 14 taxis en la Plaza de La Victoria, ubicada en la histórica zona de Los Fuertes. La inversión destinada a este segundo bloque de beneficiarios asciende a 11 millones 666 mil 542 pesos.

Durante su intervención, Espidio Reyes destacó que la modernización del transporte público representa una transformación tangible para miles de personas que diariamente utilizan este servicio para trasladarse a sus centros de trabajo, instituciones educativas, centros de salud y diversos espacios de actividad económica y social. Señaló que la renovación vehicular también implica un compromiso permanente con la legalidad, la calidad en el servicio y el respeto a las y los usuarios.

Por su parte, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, afirmó que Puebla avanza hacia un nuevo modelo de movilidad sustentado en la transparencia, la participación ciudadana y el ordenamiento del sistema de transporte. Destacó la creación del Consejo de Movilidad de Puebla, organismo impulsado por el gobernador Alejandro Armenta Mier para erradicar prácticas discrecionales en la asignación de concesiones, fortalecer la legalidad y respaldar a quienes cumplen con la normatividad vigente.

La titular de la dependencia informó que de las 22 mil 411 unidades que integran el padrón estatal, más de 20 mil ya cuentan con emplacamiento regularizado. Asimismo, precisó que se logró la sustitución de 6 mil 468 unidades, lo que representa tres de cada 10 vehículos del transporte público en la entidad. Añadió que más de 5 mil unidades corresponden a modelos 2023-2027, cifra que refleja uno de los procesos de renovación vehicular más importantes en la historia de la entidad. Este avance permite ofrecer un transporte digno, seguro y confiable para las familias poblanas, además de fortalecer el patrimonio de quienes prestan este servicio.

El subsecretario de Transporte, Juan Manuel Vega Rayet, señaló que Puebla vive una etapa de transformación en materia de movilidad después de más de una década de rezago. Explicó que este programa contempla apoyos a fondo perdido que oscilan entre 420 mil y 520 mil pesos para la adquisición de nuevas unidades, lo que permite fortalecer la calidad y seguridad del servicio.

Beneficiarias y beneficiarios coincidieron en destacar los resultados de esta estrategia. La concesionaria Rosa María Díaz Carrasco resaltó la coordinación entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Movilidad y Transporte para facilitar la renovación vehicular. Subrayó que el programa contempla beneficios administrativos como la aplicación temporal de costo cero en diversos trámites relacionados con el cambio de unidades y la cesión de derechos, medida que incentiva la regularización del sector y brinda certeza jurídica a concesionarios y permisionarios. Rosa María Hernández Savignon, de la ruta CREE-Madero, expresó que el respaldo institucional ha permitido ofrecer un servicio más eficiente y moderno.

Con esta acción, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la construcción de una movilidad moderna, segura y eficiente, alineada con la visión de bienestar, desarrollo y justicia social que impulsan el gobernador Alejandro Armenta Mier y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar mejores servicios públicos y una mayor calidad de vida para las familias.

Te recomendamos: