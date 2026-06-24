¿Qué es lo primero que olvida una persona con Alzheimer?

Según el informe de la Asociación de Alzheimer, una de las organizaciones más importantes en la atención y apoyo a quienes padecen esta enfermedad, el primer recuerdo que las personas con la enfermedad cerebral comienzan a olvidar corresponde a los sucesos más recientes.

Los estudios señalan que la pérdida de memoria se da a través de una lista de síntomas progresivos que abarcan otros nueve indicadores.

Los primeros recuerdos en perderse son los más recientes, y el deterioro continúa con los recuerdos importantes y significativos, como fechas y eventos clave.

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Posibles síntomas:

Uno de los primeros síntomas es olvidar cosas recientemente aprendidas, lo que se identifica porque las personas suelen pedir que se les repita la misma información en repetidas ocasiones. También aparece dificultad para resolver problemas, un cambio que afecta diversos ámbitos de la vida diaria, como crear o seguir un plan (por ejemplo, olvidar cómo preparar una receta de cocina).

Las personas con Alzheimer sufren distorsiones de la realidad, como desorientación extrema que les hace olvidar cómo llegaron a lugares o perder la noción del tiempo y las fechas, lo que puede llevar a emociones por recuerdos aleatorios del pasado.

Otros síntomas incluyen dificultad para comprender textos e imágenes relacionadas con objetos, y problemas para comunicarse debido al olvido constante de nombres de cosas cotidianas como una pluma o un tenis.

También es común olvidar dónde se dejaron objetos, disminución del juicio crítico que genera dudas al tomar decisiones y los vuelve vulnerables a engaños y estafas, cambios de humor repentinos que los hacen sentir irritables, abrumados fuera de su entorno, confundidos, ansiosos y con miedo incluso hacia personas conocidas.

Finalmente, se vuelve imposible resolver problemas cotidianos, como el funcionamiento de aparatos electrónicos o recordar tareas pendientes, lo que los hace poco eficientes. La Asociación de Alzheimer señala que estos síntomas son progresivos y afectan cada vez más la calidad de vida de quienes padecen la enfermedad.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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