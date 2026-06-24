Comunidad UDLAP impulsa la exposición “Cruce de caminos” en Cholula

Marcela Moreno Medina, Susana Cerezo Rangel, Montserrat Alvarado Rodríguez, Alison Dominik Cano Pereyra y María José Rodríguez Sainz, egresada y estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), forman parte del equipo organizador de Cruce de caminos: prácticas emergentes desde Cholula, una exposición que les permitió desarrollar una experiencia profesional en áreas como curaduría, comunicación, gestión y vinculación cultural.

A través de su participación, las estudiantes han contribuido a un proyecto colaborativo que impulsa el trabajo de nuevas generaciones de artistas y fortalece los vínculos entre instituciones educativas y espacios culturales. Presentada en el Museo Regional de Cholula, la muestra reúne 61 obras de más de 50 artistas emergentes de Puebla y Cholula, consolidando este espacio como un importante punto de encuentro para el arte contemporáneo y la producción artística joven.

Marcela Moreno Medina, responsable del área de Gestión y Vinculación, y recién egresada de Artes Plásticas, explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de generar redes entre artistas emergentes de la región y recuperar el valor simbólico de Cholula como punto de encuentro cultural. “Cruce de Caminos nace como esta necesidad de relacionarnos con otros artistas de la localidad de Puebla, más que todo emergentes, estudiantes y recién egresados”, señaló.

Por su parte, Susana Cerezo Rangel, estudiante de Artes Plásticas, integrante del equipo de Gestión y Vinculación, mencionó que una de las principales enseñanzas obtenidas durante el proceso fue comprender la relevancia del trabajo colaborativo: “lo que he aprendido durante este proceso de organización y montaje ha sido que el trabajo en equipo es muy importante, que cada cosa tiene que ser planeada rigurosamente y que siempre tenemos que tratar con respeto tanto al equipo como a los artistas”.

Desde el área curatorial, Montserrat Alvarado Rodríguez, estudiante de Historia del Arte y Curaduría de la UDLAP, destacó que “el reto principal no fue tanto desde lo teórico, sino que no fue un proceso curatorial que normalmente se hace de manera individual, sino colectiva”; asimismo, explicó que los tres bloques temáticos de la muestra (la hibridación técnica, lo ritual e identidad-territorio) reflejan la realidad cultural de Cholula, donde convergen elementos que dialogan entre sí.

Alison Dominik Cano Pereyra, estudiante de las licenciaturas en Historia del Arte y Curaduría, así como en Comunicación y Producción de Medios, resaltó el valor de reunir en un mismo espacio a estudiantes y egresados de distintas instituciones. “Lo que hace especial a Cruce de Caminos dentro de la misión actual del arte en Puebla es que justamente se presentan trabajos de estudiantes o egresados de universidades artísticas en Puebla, tanto de la UDLAP como de la BUAP, Bauhaus y UNARTE”, afirmó, destacando la importancia de fortalecer los vínculos entre las diversas comunidades artísticas de la región.

La exposición también contó con la participación de un equipo multidisciplinario integrado por colaboradores de distintas instituciones, entre ellos José María Nava Jiménez, Maryel Vázquez Fuentes, Nancy Guadalupe Abigail Ruiz Sánchez, Haruko Itami Flores, Manuel Alessandro Uribe Estrada y Zoila Aparicio Candia. Asimismo, se sumaron aliados estratégicos como Mercadito Film, Casa Relámpago, Pastelería y Panadería California B, y Top Green quienes contribuyeron al desarrollo y consolidación del proyecto.

Gracias a este esfuerzo conjunto y al respaldo del Museo Regional de Cholula, Cruce de caminos: prácticas emergentes desde Cholula estará en exhibición hasta el próximo 7 de septiembre, de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

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