Atlixco abre taller gratuito de cuento para jóvenes y adultos

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, continúa impulsando espacios que inspiran, unan y fortalezcan el talento de las y los atlixquenses a través del Taller de Cuento “Hilos de entraña y corazón”.

Este curso gratuito, impartido por el autor Martín Licona Rosales, está dirigido a personas mayores de 15 años y se llevará a cabo todos los sábados, del 4 de julio al 29 de agosto, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, en la Biblioteca Pública “Presidente Juárez”.

Con un cupo limitado, el taller busca brindar herramientas para la creación literaria y fomentar el gusto por la escritura en un ambiente de aprendizaje y creatividad.

A través de iniciativas como esta, Ariadna Ayala reafirma su compromiso de impulsar el arte y la cultura como pilares para el desarrollo de la comunidad, promoviendo actividades que fortalezcan el talento, la imaginación y la participación ciudadana.

Para mayores informes, comunicarse al 2 44 44 51 804 o directamente en la Biblioteca en Calle Patio de Ferrocarril S/N, Col. Centro; antigua estación del tren.

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