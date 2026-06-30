CCE Puebla llama a reforzar medidas ante temporada de lluvias

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Puebla hizo un llamado a las autoridades para reforzar las acciones de prevención y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, tras las afectaciones provocadas por las recientes lluvias en la entidad.

El organismo señaló que, más que un evento extraordinario, las inundaciones evidencian los desafíos estructurales que enfrenta la ciudad ante fenómenos hidrometeorológicos cada vez más intensos y concentrados.

Ante este panorama, solicitó realizar de manera permanente el desazolve de ríos, barrancas, vasos reguladores, colectores y drenajes pluviales, con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada de lluvias.

Asimismo, consideró prioritario impulsar estudios técnicos sobre cuencas hidrológicas y escurrimientos urbanos para identificar zonas donde puedan construirse nuevos vasos reguladores y otras obras de retención pluvial.

El CCE también llamó a la ciudadanía a evitar tirar basura en la vía pública y participar en jornadas de limpieza, además de exhortar a las autoridades a fortalecer la emisión oportuna de alertas y las acciones preventivas para proteger la vida, el patrimonio y la continuidad de las actividades económicas.

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