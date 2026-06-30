Gabriela Chumacero encabeza el Foro por la Diversidad

Con el objetivo de generar un espacio de diálogo y formación sobre los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, en el Congreso del Estado se llevó a cabo el Foro por la Diversidad, promovido por la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+.

Durante su mensaje de bienvenida, Gabriela Chumacero destacó la importancia de abrir espacios de diálogo e inclusión que permitan visibilizar las realidades de las personas de la diversidad sexual y de género, al señalar que el reconocimiento de sus derechos debe ser permanente, por lo que estos foros fortalecen la construcción de una sociedad más igualitaria y respetuosa de los derechos humanos.

Asimismo, hizo un llamado a atender con mayor seriedad la salud mental y destacó que es indispensable reforzar las acciones de prevención, acompañamiento y acceso a la justicia, para garantizar una vida libre de violencia y discriminación.

La legisladora resaltó que ha impulsado iniciativas y puntos de acuerdo en favor de la población de la diversidad sexual, entre las que destacan acciones para promover la inclusión laboral de las personas trans, fortalecer el acceso a los servicios de salud, combatir la discriminación y eliminar del Código Penal el delito de peligro de contagio.

Como parte del Foro, se presentaron ponencias sobre la identidad, memoria y lucha de la comunidad LGBT; acciones afirmativas con perspectiva de género y conceptos básicos en materia de identidad sexogenérica.

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