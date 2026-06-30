Presenta iniciativas para atender salud mental de policías y embarazadas

Con el objetivo de proteger el bienestar emocional y psicológico de las personas, el diputado Miguel Márquez Ríos presentó dos iniciativas mediante las cuales propone atender la salud mental de policías y mujeres durante el embarazo y postparto.

La iniciativa mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, propone mecanismos institucionales de evaluación, seguimiento, atención y certificación en materia de salud mental para las y los integrantes de las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales, reconociendo que su bienestar psicológico constituye un elemento esencial para el desempeño eficaz, profesional y humanizado de la función policial.

De esta forma, se plantean evaluaciones de salud mental para policías estatales y municipales; incorporar la salud mental como requisito de ingreso a las corporaciones de seguridad pública; considerar la conservación de condiciones adecuadas de salud mental como requisito de permanencia en el servicio y promover la coordinación entre las autoridades de seguridad pública y salud para brindar seguimiento y atención especializada.

En rueda de prensa, el legislador también detalló la iniciativa para reformar la fracción I del artículo 56, la fracción III recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 67; y adicionar la fracción V del artículo 59 y el artículo 59 Bis, todos de la Ley Estatal de Salud, así como la iniciativa para reformar la fracción XXV del artículo 13 y adicionan la fracción XXIX Bis al artículo 5; la fracción XXVI al artículo 13 y la fracción V al artículo 22 de la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla.

Esta propuesta tiene el objetivo de incorporar la salud mental de las mujeres durante el embarazo, parto y después del parto dentro de la atención médica integral que brinda el sistema estatal de salud.

“Las iniciativas tienen como propósito hacer de la salud mental, una prioridad en la agenda pública del Estado de Puebla. Durante muchos años, la salud mental fue un tema del que poco se hablaba, pues sabemos que no solo es un asunto médico, sino un derecho humano en una condición indispensable para el bienestar de las personas, de las familias y también de la propia sociedad”, expresó.

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